Sonia Szklanowska z "Hotelu Paradise": Piosenka "Iluzja" zapowiada debiutancką płytę. Kiedy premiera?

Sonia Szklanowska jest finalistką drugiej edycji "Hotelu Paradise". Udział w programie zapewnił jej ponad 200 tys. fanów na Instagramie.

"Gdy dostałam propozycję zaśpiewania piosenki do nowego sezonu 'Hotelu Paradise' byłam w szoku. Bardzo się ucieszyłam, że to właśnie ja dostałam taką szansę i uwierzono we mnie. Moja radość nie zna granic!!! Jest to spełnienie mojego największego marzenia!!! Bardzo doceniam i jestem wdzięczna losowi za tę szansę i obiecuję ją wykorzystać" - opowiadała Sonia przed premierą utworu "Oto raj".

Reklama

Instagram Post

Wspomniana piosenka ( sprawdź! ) została wykorzystana w czołówce oraz oprawie muzycznej telewizyjnego show. Do tej pory nakręcony na Zanzibarze klip zebrał ponad 3,4 mln odsłon. Autorami "Oto raj" są gitarzyści zespołu Ira: Piotr Konca i Sebastian Piekarek oraz producent Marcin Limek (muzyka). Tekst napisał Wojciech Byrski, pracujący wcześniej z takimi wykonawcami, jak m.in. Ira, Lady Pank, Bracia, De Mono, Piotr Cugowski, Ania Wyszkoni, Maciej Balcar i Natasza Urbańska.

Clip Sonia Szklanowska Oto raj

Teraz Sonia Szklanowska prezentuje singel "Iluzja", który ma w pełni pokazać ją jako samodzielną artystkę.

Przez ostatnie miesiące wokalistka całkowicie poświęciła się muzyce, spędzając długie godziny w studiu nagraniowym, pracując nad własnym repertuarem. Podczas poszukiwań piosenek na swoją pierwszą płytę los sprawił, że na jej drodze pojawili się Jeremi Sikorski i Mikołaj Trybulec, kompozytor i producent znany z grupy Linia Nocna.

"Ta piosenka opowiada historię z mojego życia, która zmieniła mnie na zawsze. To bardzo osobisty utwór, a jego najmniejszy nawet szczegół odzwierciedla mnie, Sonię" - mówi wokalistka.

Clip Sonia Szklanowska Iluzja

"Proces powstawania był ciężki i długi, a to dlatego, że chciałam by pierwszy singel był w pełni mój, w stu procentach był tożsamy nie tylko ze mną jako artystką, ale też jako człowiekiem. Każde słowo, każdy dźwięk wychodzi z mojego wnętrza i jest wiernym odbiciem moich doświadczeń i przeżyć. Gdy po wielu godzinach rozmów, analizowaniu muzycznych pomysłów, po raz pierwszy usłyszałam kompozycję w całości, miałam ciarki. Pomyślałam: to jest właśnie to, czego szukałam, ten utwór to cała JA. Jest idealny, by na początek mojej muzycznej drogi, pokazać go światu. Włożyłam w niego całe swoje serce i wyśpiewałam cały swój ból" - dodaje Sonia.

Instagram Post

"Mam takie marzenie, by każdy odbiorca tej piosenki, odnalazł też w niej odrobinę siebie. Przecież każdy z nas doświadczył w życiu cierpienia po stracie bliskiej osoby. Chciałabym, aby ten numer dawał nadzieję w chwilach, kiedy życie nas nie rozpieszcza i nie potrafimy sobie radzić z ogromnym smutkiem i żalem" - podkreśla Szklanowska.

Do piosenki powstał emocjonalny i klimatyczny teledysk. Za jego produkcję odpowiada firma Golden Media Polska, realizująca programu "Hotel Paradise". Producentem jest Grzegorz Piekarski, a reżyserem Bartosz Łabęcki. To ta sama ekipa, który stworzył wideoklip do utworu "Oto raj".