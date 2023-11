Mowa albumie "Clear Cold Beyond", który ma być powrotem popularnych powermetalowców z Finlandii do cięższego i bardziej rozpędzonego grania.

"Po dwóch nieumyślnie lżejszych albumach (materiały akustyczne z 2022 r.), od pewnego czasu czuliśmy, że należy zagrać ciężej. Powrót do metalu wydaje się nowym początkiem, a komponowanie i nagrywanie tych utworów sprawiło nam sporo radości. Więcej szybkości i utworów, które ludzie będą chcieli śpiewać razem z nami" - powiedział Tony Kakko, wokalista Sonata Arctica.

"Clear Cold Beyond" zmiksowano w studiu Finnvox pod okiem Mikko Karmili. Masteringiem w studiu Chartmakers West zajął się Svante Forsbäck, który w tej materii współpracuje z Sonata Arctica od wielu lat. Autorem okładki jest Niko Anttila.



Nowa płyta podopiecznych niemieckiej Atomic Fire Records będzie mieć swą premierę 8 marca 2024 roku. Wersję CD w digipacku oraz edycję winylową wzbogacą utwór "A Ballad For The Broken" i przeróbka "Toy Soldiers", popowego przeboju Martiki z końca lat 80.



Longplay "Clear Cold Beyond" pilotuje singel "First In Line", którego możecie posłuchać poniżej:

Sonata Arctica - szczegóły albumu "Clear Cold Beyond" (tracklista):

1. "First In Line"

2. "California"

3. "Shah Mat"

4. "Dark Empath"

5. "Cure For Everything"

6. "A Monster Only You Can't See"

7. "Teardrops"

8. "Angel Defiled"

9. "The Best Things"

10. "Clear Cold Beyond".