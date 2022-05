Soilwork: Sprawdź tytułowy utwór z nowej płyty "Övergivenheten"

"Övergivenheten" (szw. opuszczenie, porzucenie, zaniechanie), 12. album melodyjnych deathmetalowców z portowego Helsingborga, zarejestrowano w szwedzkim studiu Nordic Sound Lab. Nad prawidłowym przebiegiem sesji nagraniowej czuwał rodzimy fachowiec Thomas "Plec" Johansson, który odpowiadał również za miks i mastering (w studiu The Panic Room). Nagrania chórków odbyły się pod okiem David Castillo, producenta pracującego na co dzień w studiu Fascination Street.

Na nowej płycie podopiecznych niemieckiej Nuclear Blast Records usłyszymy nowego basistę Rasmusa Ehrnborna, który wstąpił w szeregi Soilwork w tym roku. W piątek, 13 maja, swą premierę miał singel "Övergivenheten".

"Utwór tytułowy z tego albumu można uznać za szczytowe osiągnięcie w muzycznej podróży tego zespołu. Kompozycja spina wszystko, czym byliśmy, również ryzykowne posunięcia, których czasami podejmujemy się od ponad 20 lat" - powiedział Björn "Speed" Strid, lider i wokalista Soilwork.

Album "Övergivenheten" trafi do sprzedaży 19 sierpnia. Materiał dostępny będzie w wersji CD również w digipacku), jako dwupłytowy album winylowy oraz cyfrowo.

Do singla "Övergivenheten" nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Clip Soilwork Övergivenheten

Oto lista kompozycji albumu "Övergivenheten":

1. "Övergivenheten“

2. "Nous Sommes la Guerre“

3. "Electric Again"

4. "Valleys Of Gloam"

5. "Is It In Your Darkness"

6. "Vultures"

7. "Morgongåva / Stormfågel"

8. "Death, I Hear You Calling"

9. "This Godless Universe"

10. "Dreams Of Nowhere"

11. "The Everlasting Flame"

12. "Golgata"

13. "Harvest Spine"

14. "On The Wings Of A Goddess Through Flaming Sheets Of Rain".