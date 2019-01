Sobota zapowiada nowy album. Zobacz klip "Sława" ("Urodzony by wygrać")

Do sieci trafił pierwszy singel zwiastujący nowy album Soboty "Urodzony by wygrać" – "Sława".

Sobota szykuje nową płytę /Marcin Bruniecki / Reporter

"Urodzony by wygrać" to pierwszy solowy album Soboty po trzech latach przerwy. W tym czasie szczeciński raper wydał krążek z Popkiem i Matheo "Trzech Króli", a także rozpoczął karierę aktorską występując m.in. w filmach "Totem" i "Kobiety mafii".

Reklama

Nowy album Soboty będzie nosił nazwę "Urodzony by wygrać" i nawiązuje tym samym do pierwszego mixtape’u rapera "Urodzony by przegrać, żyję by wygrać".

"Na płycie nie zabraknie mocnego i charakterystycznego dla Soboty stylu, który słuchacze rozpoznają bez problemu. Na wydanym przez Stoprocent ‘Urodzony by wygrać’ pojawią się różni producenci oraz kilku gości" - czytamy w zapowiedzi.

Pierwszym singlem z płyty jest numer "Sława" z gościnnym udziałem Majora SPZ. Drugi singel mamy poznać niebawem, a będzie on promował film "Kobiety mafii II". Gościnnie pojawi się w nim Kabe.

Zobacz teledysk "Sława":