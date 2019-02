Sobota "Co za dzban": Nowa wytwórnia i nowy mixtape szczecińskiego rapera

"Co za dzban" to pierwszy utwór zapowiadający nowy mixtape Soboty "Essa MC". Wydawnictwo ukaże się w nowej wytwórni rapera – Flow Productions.

"Co za dzban" wzorowany jest na wspólnym numerze Kanye Westa i Lil Pumpa "I Like It". Również klip jest zainspirowany teledyskiem amerykańskiego duetu.

Numer to zapowiedź nowego mixtape'u Soboty "Essa MC", który powstał we współpracy z DJ Ace'em. "To mieszanka blendów, autorskich utworów, remiksów" - czytamy w informacji prasowej. Na płycie znajdzie się też remiks utworu Eda Sheerana "Shape of Your Heart" - "Kiedy świat się zawali".

Mixtape ukaże się w założonej przez Sobotę wytwórni Flow Productions.

Przypomnijmy, że raper pracuje również nad albumem "Urodzony by wygrać", który ma ukazać się jeszcze w tym roku i który będzie jego ostatnim materiałem wydanym w wytwórni Winiego - Stoprocent.