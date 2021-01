Snowy Shaw z albumem na raty

Uznany szwedzki multiinstrumentalista Snowy Shaw szykuje specjalną płytę, której zawartość będziemy poznawać przez kolejne miesiące bieżącego roku.

Począwszy od stycznia, co miesiąc słynny muzyk z Goeteborga publikować będzie jeden nowy utwór. W grudniu całość materiału ukaże się w formie dwupłytowego albumu "This Is Heavy Metal, Plain & Simple" (wraz z dodatkami).

Wszystkie kompozycje, nagrane w trakcie kwarantanny, to hołd Snowy'ego dla 50 lat istnienia heavy metalu, dla stylu życia i muzyki.



"To nie tylko wybuch pandemii koronawirusa, przemysł muzyczny cierpi od lat z powodu słabej sprzedaży płyt, nielegalnego pobierania plików etc. Krótko mówiąc, złote lata 80. już dawno za nami, niezależnie od tego, czy ktoś przyjmuje to do wiadomości. Przecież nawet nu metal z przełomu tysiącleci jest dziś uważany za old metal. Może więc metal w ogóle nieco już zardzewiał? I to wbrew pohukiwaniom purystów, że 'metal nigdy nie umrze!'. Czyżby zatem kryzys związany z koronawirusem / nowym ładem świata był faktycznym końcem pewnej ery lub wybiciem ostatniej godziny? Miejmy nadzieję, że nie" - zastanawia się Snowy Shaw, nazwany kiedyś "światową gwiazdą undergroundu".

Wśród gości usłyszymy bohaterów jego młodości, żywe legendy metalu i byłych kolegów z licznych zespołów. Na liście zaproszonych figurują m.in. Manowar, Saxon, Ozzy Osbourne, King Diamond, Lizzy Borden, Sabaton, Death SS, Hardcore Superstar, Mercyful Fate, Soilwork, Dream Evil, Arch Enemy, Torch, Hammerfall i Dark Funeral.



Pierwszym utworem, który znajdzie się w programie "This Is Heavy Metal, Plain & Simple", jest wypuszczony niedawno "Of Hell And Fire" z udziałem szwedzkiej artystki Scarlet. Możecie go posłuchać poniżej:

Snowy Shaw był członkiem takich grup, jak m.in. Mercyful Fate, King Diamond, Dream Evil, Therion i Memento Mori. W latach 2012-2013 na koncertach wspierał Sabaton jako ich zastępczy perkusista.