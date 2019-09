Snoop Dogg w żałobie. Nie żyje jego wnuczek

Po 10 dniach zmarł Kai Love, wnuczek Snoop Dogga. O tragedii poinformowali najbliżsi chłopca.

Snoop Dogg (w środku) z najbliższymi - pierwszy z prawej Corde Broadus. Zdjęcie z czerwca 2013 r. /Jason LaVeris/FilmMagic /Getty Images

Corde Broadus, 25-letni syn Snoop Dogga, opublikował w sieci informację, że nie żyje jego syn Kai Love.

Chłopczyk żył zaledwie 10 dni - od momentu narodzin nie opuścił oddziału intensywnej terapii dla noworodków. Niestety, lekarzom nie udało się go uratować.



"Kai Love 9/15/19 - 9/25/19. Mój syn Kai przyniósł tyle miłości i pozytywnej energii na ten świat. Te 10 dni już zawsze pozostaną dla nas wyjątkowe" - napisał na Instagramie Corde Broadus.

Shante, żona Snoop Dogga, na Instagramie opublikowało wzruszające wideo, gdy zaśpiewała dla swojego wnuczka "The Love We Had Stays On My Mind" The Dells.

Kai był trzecim dzieckiem Corde Broadusa i piątym wnukiem Snoopa i Shante.