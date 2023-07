"Z przykrością informujemy, że ze względu na trwający strajk i niepewność, kiedy to się skończy, musimy odwołać występy w Hollywood Bowl. Nadal solidaryzujemy się ze wszystkimi naszymi braćmi i siostrami z WGA i SAG/AFTRA w tym trudnym czasie i mamy nadzieję, że AMPTP wróci do stołu negocjacyjnego z prawdziwą propozycją, abyśmy wszyscy mogli wrócić do pracy" - napisał Snoop Dogg w oświadczeniu opublikowanym na Instagramie.

Super Bowl 2022: Dr. Dre, Snoop Dogg i Eminem na jednej scenie 1 / 5 "Half-time show w tym roku epickie", "Co ja tu będę pisał, wystarczy poczytać komentarze. Dr Dre, Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar i Mary J Blige. Piękne half-time show", "To było legendarne! Jak oni chcą to przebić w przyszłości? Sztuka. To już przeszło do historii" - tego typu opinie można przeczytać w sieci. Źródło: Getty Images Autor: Brian Rothmuller/Icon Sportswire

Snoop Dogg zdobył się na niespodziewany gest. "Nie idą za tym żadne pieniądze"

Raper, który w trakcie swojej kariery występował też w filmach i serialach, dobrze rozumie rozumie postulaty protestujących scenarzystów i aktorów. Szczególnie te dotyczące zmiany sposobu wynagradzania ich za udział w produkcjach, które trafiają na platformy streamingowe. Jak przekonują aktorzy, którzy zagrali w popularnych serialach takich jak "Orange Is the New Black", "Lucyfer" czy "Kochane kłopoty" tantiemy są wręcz głodowe. Część członków obsady tych hitowych produkcji musi dorabiać w innych zawodach, żeby się utrzymać.

