Według magazynu "Billboard", prawnicy Snoopa złożyli w grudniu wniosek w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych o rejestrację znaku towarowego z zamiarem wykorzystania go w przyszłości, co oznacza, że gwiazdor nie uruchomił jeszcze firmy, ale może ona ruszyć niebawem.

Nie byłoby to pierwsze przedsięwzięcie biznesowe legendy hip-hopu. W 2015 roku ten zagorzały miłośnik marihuany założył firmę konopną Leafs by Snoop, w 2018 roku wydał własną książkę kucharską zatytułowaną "Od oszusta do kucharza: platynowe przepisy z kuchni The Boss Dogg", a w 2020 roku wypuścił własną linię alkoholi o nazwie Indoggo Gin, a także czerwone wino Snoop Cali z 19 Crimes. Pod koniec 2021 roku stwierdził z kolei, że inwestuje w swoją rezydencję "Snoop Dogg Land" w The Sandbox - wirtualnej grze na Ethereum (zdecentralizowanej platformie do projektowania aplikacji).

Reklama

Jak zaznacza "Billboard", najnowszy biznes gwiazdora (który naprawdę nazywa się Calvin Broadus) jest o tyle zaskakujący, że jeszcze sześć lat temu wykrzyknął, iż nigdy nie zje "jeb...go hot doga". A stało się to w programie "Jimmy Kimmel Live!", gdy prowadzący kazał mu obejrzeć wideo z produkcji owych fastfoodowych rarytasów.

Clip Countdown (feat. Swizz Beatz)