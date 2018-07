Do sieci trafił najnowszy teledysk Charliego Putha "The Way I Am", który promuje drugi album amerykańskiego muzyka "Voicetones".

Klip "The Way I Am" wyreżyserował Collin Tilley, współpracujący w przeszłości m.in. z Kendrickiem Lamarem, Rihanną i Justinem Bieberem. Teledysk promuje album "Voicetones", który ukazał 11 maja. Wcześniej Puth zaprezentował single "Attention", "How Long" oraz "Done For Me".