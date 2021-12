Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia w wieku 74 lat. Przyczyną śmierci wokalisty (sprawdź!) były choroby, z którymi zmagał się od dłuższego czasu.

Został pochowany na cmentarzu w Grotnikach. W tej miejscowości pod Łodzią od lat mieszkał ze swoją żoną Ewą.

Grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach 1 / 6 Grób Krzysztofa Krawczyka na cmentarzu w Grotnikach pod Łodzią niedługo czekają kolejne zmiany - z pomnika odtwarzane będą piosenki zmarłego wokalisty, a grób będzie podświetlony. Źródło: Reporter Autor: Piotr Kamionka udostępnij

Samotne święta Ewy Krawczyk

Śmierć Krzysztofa Krawczyk najmocniej dotknęła jego wieloletnią żonę, Ewę. Ta przyznała, że w tym roku spędza samotne święta.

"Był czas, że do stołu siadało 14 osób. Potem to grono się zmniejszało. Odeszli rodzice Krzysztofa, potem moja mama, a potem dzieci w rodzinie założyły swoje rodziny i było nas coraz mniej. Teraz odszedł mój Krzyś" - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem".

Reklama

"Nie wiem, jak ja przeżyje te święta. Dostałam kilka zaproszeń, ale z nich nie skorzystam. Chcę być sama. To są święta rodzinne, radosne, a ja się nie nadaję do takich świąt. Pojadę na cmentarz, pojadę do kościoła, wieczorem na pasterkę i wrócę do domu, do mojej Loli" - wyznała.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marian Lichtman wspomina Krzysztofa Krawczyka: Miał wielkie poczucie humoru Superstacja

Ewa Krawczyk - miłość życia Krzysztofa Krawczyka

Krzysztof Krawczyk poznał młodszą o 13 lat Ewę Trylko w 1982 r. - za jej namową udał się na mszę do kościoła w Chicago i stał się od tego momentu osobą ponownie wierzącą. Trzy lata później wzięli ślub. Ukochana "Ewunia" była miłością jego życia, choć związek przeszedł poważny kryzys.

Po powrocie z Ewą z USA okazało się, że zawarte tam małżeństwo jest nieważne. Najpierw Ewa i Krzysztof wzięli ślub cywilny, a w 1988 r. w Warszawie odbył się ich ślub kościelny. Adoptowali trzy córki - dzieci siostry Ewy Krawczyk (Kasia, Sylwia i Beata).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paulla o Krzysztofie Krawczyku Newseria Lifestyle

"Nigdy nie byłam jego fanką. W telewizorze wydawał się gruby, mały, no i tak jakoś jedno oko miał dziwne, wyglądało jak sztuczne. Ale jak zobaczyłam go na żywo, pomyślałam: 'Co za ciacho. I jak śpiewa!'" - wspominała Ewa Krawczyk swoje pierwsze spotkanie z przyszłym mężem.

Nie wszyscy pamiętają, że Krzysztof Krawczyk i Ewa Krawczyk w 2002 r. zdecydowali się na rozwód! Para szybko wróciła do siebie - kolejne zaręczyny odbyły się w Paryżu, a czwarty ślub Ewy i Krzysztofa w otoczeniu najbliższej rodziny i przyjaciół w Parzęczewie.