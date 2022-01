Obaj muzycy debiutowali podczas 11. gali Fame MMA w październiku ubiegłego roku. Nikt nie spodziewał się walki na wysokim poziomie sportowym. Pojedynek Smolastego i MiłegoPana był więc chaotyczny i potrwał zaledwie 48 sekund.

Tym razem rap okazał się gorszy od disco polo. Ciężko powiedzieć, że było to zwycięstwo MiłegoPana, Smolasty musiał bowiem przerwać walkę z powodu kontuzji kolana. Podczas jednego z ataków raper upadł i nie był w stanie już wstać. Oktagon opuścił na noszach. Raper jako przyczynę porażki wskazał swój błąd. "Źle stanąłem i zerwałem więzadło, ale będzie dobrze. Fajna bitka była, ale mam niedosyt. Dziękuję Wam za wsparcie" - mówił Smolasty.

Okazuje się, że raper dochodzi do siebie i jest na dobrej drodze, by powrócić do oktagonu. Prawdopodobnie będzie gwiazdą 14. gali Fame MMA. Podczas relacji live, którą prowadził na swoim Facebooku, poinformował, że ma za sobą operację więzadła krzyżowego. Jego rekonwalescencja ma przebiegać sprawnie i bez żadnych komplikacji. Podczas kolejnej gali, Smolasty zamierza wyjść na parkiet z innym nastawieniem - mniej stresu, więcej zabawy i pozytywnej energii. Tak jak poprzednio, trenować go będzie Norbert Daszkiewicz.





Smolasty - kim jest?

Smolasty, czyli 26-letni Norbert Smoliński, to twórca utworów jak "Uzależniony" czy "Fake love". Jest przedstawicielem tzw. "nowej szkoły" polskiego rapu.

Współpracował z Qrym, Otsochodzi, MaRiną, czy Oliwką Brazil.