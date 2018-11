Smolasty i Żaklina Ta Dinh z "Top Model" razem: Zobacz teledysk "Antidotum" i sprawdź tekst

Poniżej możecie zobaczyć najnowszy klip Smolastego - "Antidotum".

"Antidotum" to czwarty - po "Fake Love" (z udziałem Białasa), "Uzależnionym" (ze wsparciem Otsochodzi) i "Do końca" - singel Smolastego, który promuje jego debiutancki album "Fake Love". Płyta do sprzedaży trafiła 7 września.

Raper i wokalista (prywatnie chłopak Honoraty Skarbek) nie zwalnia tempa i w przerwach między kolejnymi koncertami przygotował dla fanów niespodziankę w postaci nowego teledysku.

Tym razem video ekipa H D S C V M przygotowała wideo do utworu "Antidotum". W teledysku Smolasty pojawia się w towarzystwie znanej z "Top Model" Żakliny Ta Dinh.

Clip Smolasty Antidotum

"Album to zapis przygód młodego faceta będącego na fali wnoszącej oraz opowieść o ciemniejszych stronach jego życia. W tekstach przewijają się obserwacje i rozterki z jakimi musi się zmagać na co dzień, a wszystko to podane poprzez muzykę na światowym poziomie" - czytamy w materiałach prasowych.

Clip Smolasty Do końca

Clip Smolasty Fake Love - feat. Białas

