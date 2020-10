Śmiertelnie chory Tom Parker z The Wanted został ojcem

Raptem kilka tygodni po przerażającej diagnozie (glejak mózgu w czwartym stadium) wokalista zespołu The Wanted - 32-letni Tom Parker - po raz drugi został ojcem.

Radosną nowinę o przyjściu na świat syna Toma Parkera przekazał jego kolega z nieistniejącej już grupy The Wanted - Max George, który obecnie bierze udział w "Strictly Come Dancing", brytyjskiej wersji "Tańca z gwiazdami".

"Rozmawiałem z nim wczoraj i ma się dobrze. [Jego żona] Kelsey urodziła ich drugie dziecko w ostatnim tygodniu. On jest walczakiem, z Tomem będzie w porządku" - powiedział Max George.

Tom i Kelsey mają jeszcze 15-miesięczną córkę Aurelię. Kilka tygodni wcześniej wokalista poznał diagnozę - wykryty u niego nowotwór mózgu (glejak w czwartym stadium) jest nieoperacyjny.

Średnia długość życia z tym rodzajem nowotworu i w tym stadium wynosi około 18 miesięcy.



W swoim oświadczeniu na Instagramie Parker oznajmił, że podjął już leczenie.

"Postanowiliśmy po wielu namysłach nie trzymać tego w sekrecie. Zrobimy jeden wywiad, w którym opowiemy o wszystkich szczegółach na własnych warunkach. Jesteśmy zdruzgotani, ale będziemy walczyć przez cały czas. Nie chcemy, abyście się smucili, kochamy was i waszą pozytywną energię. Razem spróbujemy pokonać tą straszliwą chorobę, szukając wszystkich możliwych dróg leczenia" - czytamy.

Tom Parker jest członkiem zespołu The Wanted ( posłuchaj! ) - powstałego w 2009 roku boysbandu, popularnego zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Zespół nagrał trzy albumy studyjne (dwa z nich pokryły się w UK platyną) i sprzedał ponad 10 milionów egzemplarzy płyt. W 2014 roku grupa ogłosiła zawieszenie działalności.



