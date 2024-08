Słynny raper powraca z nową płytą. Zaskakujący wybór gatunku

Drake przyznał, że nigdy wcześniej nie grał całego koncertu z samymi utworami R&B, ale miał wystarczająco dużo materiału, aby stworzyć mocną setlistę. Raper założył koszulkę Caribana ’99, nawiązując do trwającego w Toronto karnawału karaibskiego.



Drake sięgnął po utwory "Practice" z albumu "Take Care" oraz "Connect" z "Nothing Was the Same", a także nowsze "Finesse", "Pipe Down" i "Redemption" z albumów takich jak "Scorpion", "Views" i "Certified Lover Boy". Na scenie pojawił się również Roy Woods, inny artysta z OVO, aby wykonać wspólnie z Drake'em utwór "Drama".