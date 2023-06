Sludge Keeper przed premierą debiutu "Slough Of Despair"

Wyjaśnijmy, że Sludge Keeper to deathmetalowy projekt studyjny, który w 2020 roku założył Andrea Tocchetto, gitarzysta Inverted Matter. Pomocy przy nagraniu "Slough Of Despair" udzielili gościnnie perkusista Kevin Paradis (Benighted, Mithridatic) oraz Marco Mastrobuono na basie.

Zarejestrowany w latach 2020-2022 "Slough Of Despair" to w pełni autorski materiał Włocha, który oprócz stworzenia muzyki i napisania tekstów zajął się również produkcją. Tocchetto odpowiedzialny jest za zagranie wszystkich partii gitary rytmicznej oraz wokale, które nagrano w Badrum Studio z Jasonem Nealym i Marco Dussinem za konsoletą. Ścieżki basu nagrane zostały przez Marco Mastrobuono w Kick Studio, a perkusja przez Kevina Paradisa w Nostromo Studio.

Reklama

W utworach "Summon Of The Deeper Muds", "Weed Incubator" i "Artifact" gitarowe solówki wykonał Jason Nealy. Dodatkowo numer "Path To The Slough Of Despair" zmiksowano i poddano masteringowi w studiu Skunk Works. Autorem okładki jest ormiański artysta Mark Erskine.

"Poszukując inspiracji w uniwersum doom metalu, Sludge Keeper prezentuje death metal spod znaku Hate Eternal, Morbid Angel, Internecine i Vitriol, łącząc atmosferycznie kroczące średnie tempa z gwałtownymi erupcjami wściekłej dźwiękowej agresji" - czytamy o stylistyce, w ramach której porusza się włoski projekt. Longplay "Slough Of Despair" ujrzy światło dzienne 14 czerwca nakładem Selfmadegod Records (w wersji CD oraz w kilku odsłonach cyfrowych).

Singel "Mud Keepers" Sludge Keeper możecie sprawdzić poniżej:

Wideo SLUDGE KEEPER - Mud Keepers

Na płycie "Slough Of Despair" usłyszymy osiem kompozycji. Oto ich lista:

1. "Coleachant"

2. "Weed Incubator"

3. "Summon Of The Deeper Muds"

4. "Tar Pit"

5. "Artifact"

6. "Spawning Vats"

7. "Mud Keepers"

8. "Path To The Slough Of Despair".