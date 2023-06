SLOW'MO z prowokacyjną refleksją. Posłuchaj singla "Pasja"

"'Pasja' to dopełnienie wydanego kilka tygodniu temu singla 'Serce'. Obie premiery są swoistym pomostem pomiędzy ostatnim albumem warszawskiego duetu SLOW'MO - 'Wiatr' z 2022 roku - a kolejnym rozdziałem ich twórczości, którym chcą podzielić się ze słuchaczami jeszcze w tym roku" - czytamy w zapowiedzi.

Ich najnowszy singel to zdecydowany i odważny krok w nowym muzycznym kierunku. Choć wciąż wyraźnie wybrzmiewają tu charakterystyczne elementy brzmienia SLOW’MO, to jednak całościowo "Pasja" wypada zdecydowanie mroczniej od tego, co elektroniczno-gitarowy duet proponował do tej pory.

Sam tytuł nawiązuje do kultowego filmu Mela Gibsona przedstawiającego ikoniczną drogę krzyżową Chrystusa. Utwór odnosi się do postaci Jezusa, przedstawiając go jako błędnie zinterpretowanego iluzjonistę z czasów biblijnych. "A co jeśli...? Ta teoria jest przecież tak samo, jeśli nawet nie bardziej, prawdopodobna, jak ta opisywana w Biblii. Warto pamiętać, że wszystko jest kwestią interpretacji, a wyciąganie pochopnych wniosków może doprowadzić do ogromnego zamieszania" - dodają Karol Suska i Jasiek Grączyński z zespołu SLOW'MO.



Clip SLOW'MO Pasja

SLOW'MO - kim są?

Warszawski duet tworzony przez Karola Suska (wokal, teksty) oraz Jaśka Grączyńskiego (muzyka). Zadebiutowali w 2019 roku EP-ką "The Old Man's Mind", a na swoim koncie mają jeszcze dwa albumy długogrające: "Dead Town" z 2020 roku oraz "Wiatr" z 2022 roku. Ich brzmienie charakteryzuje intrygująca mieszanka surowych gitar i współczesnej elektroniki, które łączą się w westernowym klimacie, podrasowanym nietypową chrypką w niskim wokalu Karola.