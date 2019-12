Slipknot opublikował nowy teledysk. Zobacz "Nero Forte"

Metalowa grupa Slipknot pokazała nowy teledysk do utworu "Nero Forte".

Członkowie zespołu Slipknot występują w charakterystycznych maskach /Ollie Millington/Redferns /Getty Images

Utwór "Nero Forte" pochodzi z najnowszej płyty zespołu "We Are Not Your Kind".

Clip Slipknot Nero Forte

Album został wydany 9 sierpnia 2019 r. i znalazł się w większości metalowych podsumowań roku w muzyce.

Reżyserią teledysku zajął się M. Shawn Crahan, czyli zespołowy Clown.

Na początku 2020 roku Slipknot i Behemoth wyruszą we wspólną europejską trasę koncertową, która zawita także do Polski.

Trasa rozpocznie się 14 stycznia występem w Dublinie. Ostatni koncert - w Helsinkach - zaplanowany jest na 24 lutego. 6 lutego zespół wystąpi w łódzkiej Atlas Arenie. Bilety na koncert są jeszcze w sprzedaży.

Slipknot to amerykańska grupa muzyczna, której twórczość zaliczana jest do nu metalu i metalu alternatywnego.

Członkowie zespołu na scenie, ale także w klipach i podczas sesji zdjęciowych, występują w charakterystycznych maskach.