Slipknot: Nowa płyta "We Are Not Your Kind". Zobacz teledysk "Unsainted"

Poznaliśmy szczegóły premiery szóstego albumu Slipknot.

Slipknot w nowych maskach /Alexandria Crahan Conway /

Płyta "We Are Not Your Kind" zamaskowanych muzyków z Des Moines w stanie Iowa trafi do sprzedaży 9 sierpnia nakładem nowojorskiej Roadrunner Records.

Nowy album Amerykanów powstał ponownie w studiu w Los Angeles pod okiem producenta Grega Fidelmana, który wcześniej współpracował (realizacja, miks) ze Slipknot przy okazji płyty "Vol. 3: (The Subliminal Verses)" z 2004 i poprzedniego longplaya ".5: The Gray Chapter" z 2014 roku.

"Na skomponowanie i opracowanie tej płyty poświęciliśmy mnóstwo czasu. Tym razem jedną z przyświecających mi inspiracji byli artyści nagrywający całe albumy, a nie tylko utwory. Choć przemysł muzyczny skłania się ku singlom, w Slipknot postawiliśmy na doświadczenie albumu jako całości, od początku do końca. W dzisiejszych czasach sztuka, którą się paramy, wiąże się z największą nagrodą, pochłania bowiem najwięcej czasu. Budowanie tych emocji i temperatury zajęło nam blisko cztery lata, nagroda jest więc niczym zbawienie" - powiedział Jim Root, gitarzysta Slipknot.



Członkowie Slipknot pokazali też nowe maski i podzielili się z fanami pierwszym singel z nowej płyty. Jest nim utwór "Unsainted". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Przypomnijmy, że Slipknot będą główną gwiazdą tegorocznego Mystic Festival, który odbędzie się w dniach 25-26 czerwca w Tauron Arenie Kraków i otaczającym halę Parku Lotników.



Oto lista utworów albumu "We Are Not Your Kind":

1. "Insert Coin"

2. "Unsainted"

3. "Birth Of The Cruel"

4. "Death Because Of Death"

5. "Nero Forte"

6. "Critical Darling"

7. "Liar's Funeral"

8. "Red Flag"

9. "What's Next"

10. "Spiders"

11. "Orphan"

12. "My Pain"

13. "Not Long For This World"

14. "Solway Firth".