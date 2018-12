Sławomir i jego "Skok w bok". Co na to żona?

Na swoim Instagramie Sławomir pokazał dość zaskakujące zdjęcie, na którym możemy zobaczyć go w kobiecej stylizacji.

Kajra i Sławomir tworzą zgrany duet AKPA

Sławomir pokazał się w tak oryginalnym wydaniu na potrzeby spektaklu "Skok w bok" w Teatrze Capitol. Do zdjęcia zapozował w białej sukience a'la Marilyn Monroe oraz złotych butach na obcasie, przy okazji odsłaniając umięśnioną łydkę.

"Cześć tu Sławomir. Na robocie. Dzisiaj razem z Kajrą grasujemy w teatrze. Do zobaczenia w Ostrowcu Świętokrzyskim. 'Skok w bok' Teatr Capitol JEDZIEMY" - napisał wokalista.



W tym spektaklu "Skok w bok" wciela się w postać przeuroczego Colina.

Komedia wystawiana była wcześniej z dużym powodzeniem na londyńskim West Endzie. Ogromną popularnością cieszyła się także we Francji, Niemczech i RPA.

"Dwie pary z długoletnim stażem planują kolejne wspólne wakacje. Ta sama willa, te same atrakcje, no i oczywiście niestety partner także ten sam. Aby więc tym razem urlop nie był nudny, mężowie postanawiają urozmaicić sobie letni wypoczynek i namówić żony do spędzenia wakacji oddzielnie. Co na to żony?" - czytamy w zapowiedzi spektaklu, który na afiszu jest od połowy 2017 r.



Znany z wielkiego przeboju "Miłość w Zakopanem" (ponad 180 mln odsłon) Sławomir Zapała przed rozpoczęciem kariery muzycznej jako "gwiazda rock polo" miał na koncie występy w takich filmach i serialach, jak m.in. "Karol. Człowiek, który został papieżem", "Blondynka", "Ojciec Mateusz", "Prosto w serce", "Piąty stadion" czy "Podejrzani zakochani".

Jako wokalista zadebiutował w Dzień Kobiet 2014 r. To wtedy premierę miał utwór "Megiera", a Sławomir pokazał wówczas swój nowy wizerunek - charakterystyczny wąs, zaczeska na głowie czy bujne owłosienie na klacie, Volkswagen Golf 3, a także powiedzonka "Cześć tu Sławomir" i "czuć piniądz".

U jego boku pojawiła się też od razu żona Kajra (studiująca o rok wyżej na PWST Magdalena Kajrowicz znana z seriali "M jak miłość", "Na krawędzi" i "Chichot losu").

Opublikowany 23 kwietnia 2017 r. klip do piosenki "Miłość w Zakopanem" zajmuje już pierwsze miejsce w rankingu najpopularniejszych polskich teledysków.



"Miłość w Zakopanem" pochodzi z debiutanckiego albumu "The Greatest Hits", który zawiera również m.in. piosenki "Megiera", "Ni mom hektara", "Aneta" (z grupą VOX) i najnowszy przebój "Ty mała znów zarosłaś".



Rozchwytywany wokalista nie zwalnia tempa - jego kalendarz koncertowy wypełniony jest po brzegi.



Po siedmiu miesiącach od premiery "Ty mała znów zarosłaś" Sławomir opublikował klip "Nic się nie stało". W teledysku możemy zobaczyć prywatne ujęcia z ostatnich wakacji Sławomira i Kajry w Tajlandii.

