Sławek Uniatowski i jego "Love Story". Zaśpiewa ponadczasowe przeboje

Koncert Love Story będzie okazją do posłuchania piosenek, które dla milionów ludzi są przypomnieniem wielu wspomnień i emocji. Podczas muzycznej podróży Sławka Uniatowskiego ukazane zostanie piękno miłości we wszystkich barwach.

Na pewno nie zabraknie takich hitów jak "Something Stupid" Franka Sinatry, "Ktoś między nami" Anny Jantar i Zbigniewa Hołdysa.

Podczas trasy będzie można usłyszeć ciekawe aranżacje i nowe brzmienie kultowych piosenek. Romantyczna atmosfera sprawi, że koncert Love Story na długo pozostanie w pamięci słuchaczy. Pierwszy koncert odbędzie się już w poniedziałek, 25.04 o 18:00 w Warszawie w Scenie Relax.

Kolejny, 25 maja 2022 roku w Poznaniu (Sala Ziemi) - gościem specjalnym będzie Kasia Moś. Następnie 29 maja Uniatowski zaśpiewa w Filharmonii w Szczecinie. Tu na scenie będzie mu towarzyszyć Ania Rusowicz. Ostatni koncert odbędzie się 26 czerwca w sopockiej Operze Leśnej. Wówczas ponownie dołączy do niego Kasia Moś.

Jako przedsmak trasy możemy posłuchać coveru piosenki Close To You z repertuaru The Carpenters z prapremiery trasy w Teatrze Muzycznym Roma: