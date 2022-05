Koncert Love Story będzie okazją do posłuchania piosenek, które dla milionów ludzi są przypomnieniem wielu wspomnień i emocji. Podczas muzycznej podróży Sławka Uniatowskiego ukazane zostanie piękno miłości we wszystkich barwach.

Na pewno nie zabraknie takich hitów jak "Something Stupid" Franka Sinatry, "Ktoś między nami" Anny Jantar i Zbigniewa Hołdysa.

Podczas trasy będzie można usłyszeć ciekawe aranżacje i nowe brzmienie kultowych piosenek. Romantyczna atmosfera sprawi, że koncert Love Story na długo pozostanie w pamięci słuchaczy. Pierwszy koncert odbędzie się już w poniedziałek, 25.04 o 18:00 w Warszawie w Scenie Relax.

Kolejny, 25 maja 2022 roku w Poznaniu (Sala Ziemi) - gościem specjalnym będzie Kasia Moś.

Jako przedsmak trasy możemy posłuchać coveru piosenki Close To You z repertuaru The Carpenters z prapremiery trasy w Teatrze Muzycznym Roma:

Kim jest Kasia Moś?

W 2012 r. dotarła do finału trzeciej edycji "Must Be The Music. Tylko muzyka" w Polsacie. Trzy lata później wokalistka wypuściła swój debiutancki album "Inspination". Promowały go cztery single: "Zatracam się" ( sprawdź! ), "Break", "Pryzmat" oraz "Addiction" ( sprawdź! ).

Szersza publiczność poznała Kasię za sprawą Konkursu Piosenki Eurowizji 2017. Z utworem "Flashlight" ( posłuchaj! ) została wybrana reprezentantką Polski - w Kijowie udało jej się awansować do finału, w którym ostatecznie zajęła 22. miejsce (na 26 uczestników).

Jesienią 2017 r. wzięła udział w ósmej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie. Jako Alicia Keys wygrała jeden z odcinków, a w końcowej klasyfikacji zajęła piątą pozycję.

Od pewnego czasu wokalistka pracuje nad nowymi nagraniami. W 2020 r. gościnnie wsparła Arkadio w jego utworze "Schować pod skorupę". Wypuściła też swój singel "Wait" z udziałem przyjaciółki - Magdy Adamiak. Kolejną autorską propozycją była piosenka "Ślad", a w tym roku pojawiły się piosenki "Częściej" (z Happy Price) i "Mimi".

W maju tego roku wypuściła płytę "Moniuszko 200" będącą zapisem koncertu z NOSPR w Katowicach z grudnia 2019 r. Wykonawcy zaprezentowali wówczas współczesne interpretacje utworów Stanisława Moniuszki.

Z kolei w duecie z Jareckim nagrała piosenkę "Dobre moce" ( sprawdź! ), która rywalizowała w konkursie Premiery na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.