Sława Przybylska waży tylko 46 kg! "Nie mogę być grubą, ciężką i niesprawną"

2 listopada Sława Przybylska skończy 88 lat. Piosenkarka nie zwalnia jednak tempa, a formy mogą jej pozazdrościć dużo młodsze koleżanki po fachu.

Sława Przybylska: Kontakt z publicznością daje mi jeszcze większą energię /JERZY DOROSZKIEWICZ/Polska Press / East News

87-letnia obecnie Sława Przybylska debiutowała na szerszej scenie pod koniec lat 50. XX wieku.

Reklama

Największą popularność piosenkarka zdobyła dzięki utworowi "Pamiętasz była jesień" ( posłuchaj! ) przygotowanej do filmu "Pożegnania" Wojciecha Hasa oraz piosenkom "Nie kochać w taką noc to grzech" i "Gdzie są kwiaty z tamtych lat" ( posłuchaj! ).

Ostatnio przypomniała się publiczności występując pod koniec października 2019 r. w Białymstoku. Na scenie pojawiła się też m.in. podczas gali finałowej Grechuta Festival Kraków 2019.

Jak dziś wygląda Sława Przybylska? Zobacz zdjęcia z jej koncertu w Białymstoku 1 / 7 Sława Przybylska przyszła na świat w Międzyrzecu Podlaskim w 1932 roku. Źródło: Agencja FORUM Autor: Andrzej Wiernicki udostępnij

"Mam energię, która wynika z tego, że po prostu kocham ten zawód. Żyję tym. To pasja od dzieciństwa. Kontakt z publicznością daje mi jeszcze większą energię" - mówi Sława Przybylska w rozmowie z "Super Expressem".

"Staram się nie pić alkoholu, co nie przychodzi mi z łatwością (śmiech). Nie przekraczam 46 kg wagi. Jestem niedużą osobą, mam tylko 150 cm wzrostu, nie mogę sobie pozwolić, by być grubą, ciężką i niesprawną" - dodaje piosenkarka.

W tabloidzie gwiazda zdradziła, że stara się zwracać uwagę na to, co je.

"Jem to, co lubię, a na szczęście lubię rzeczy pożyteczne - jarzyny, owoce, nic smażonego, żadnego ciężkiego mięsa, od czasu do czasu kurczak lub indyk. Człowiek jest tym, czym się żywi, i tym, o czym myśli. Jak człowiek negatywnie myśli i narzeka, to potem będzie podatny na choroby i będzie nieżyczliwy dla ludzi. A chodzi o to, żeby kochać zwierzęta i ludzi" - tłumaczy Sława Przybylska w "Super Expressie".

Wideo Sława Przybylska - Pamiętasz, była jesień (TVP 1971)

Przypomnijmy, że piosenkarka opiekuje się ciężko chorym mężem. 80-letni Jan Krzyżanowski w 2018 r. doznał rozległego udaru. Według informacji "Super Expressu" do dziś jest częściowo sparaliżowany.

Sława Przybylska i Jan Krzyżanowski są razem od 56 lat. Poznali się w 1963 r. podczas jednego z jej koncertów.

Na przestrzeni lat 1974-1987 współpracowała z Teatrem "Stara Prochownia", była aktorką i piosenkarką "Teatru na Targówku" w Warszawie. Zagrała w wielu spektaklach teatralnych, m.in.: "Toast weselny", "Bukiecik alpejskich fiołków", "Ballada o miłości zagrożonej".

W 2001 roku ukazała się obszerna i bogato ilustrowana biografia artystki pod tytułem: "Oblicza Sławy" autorstwa Róży Jaśkowskiej i Jana Krzyżanowskiego.

W roku 2007 Sława Przybylska obchodziła 50-lecie twórczości, w związku z tym wznowiła działalność. Mieszka w Otwocku wraz z mężem Janem Krzyżanowskim, literatem i publicystą. Została odznaczona przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.