Slaughter The Giant debiutuje. Kiedy premiera albumu "Depravity"?

Materiał na debiutancki album melodyjnych deathmetalowców z Belgii nagrano w Project Zero Studio pod okiem Yarnego Heylena. Okładkę "Depravity" zaprojektował Hans Trasid z Disartdesign.

"Slaughter The Giant wykonują intensywny, melodyjny death metal, który powinien przypaść do gustu fanom The Black Dahlia Murder, At The Gates, Fleshgod Apocalypse i Obscura" - zauważa niderlandzka Hammerheart Records, wydawca zespołu. Pierwszy longplay Belgów trafi na rynek 28 października (CD, na winylu, cyfrowo).

Dodajmy, że powstały w 2018 roku Slaughter The Giant dał się lepiej poznać rok później za sprawą wydanej własnym sumptem EP-ki "Asylum Of The Damned".

Z premierową kompozycją "Co-ed Butcher" Slaughter The Giant możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Slaughter the Giant - Co-ed Butcher

Na płycie "Depravity" usłyszymy następujące utwory:

1. "Depravity"

2. "World To Come"

3. "Compliance"

4. "Co-ed Butcher"

5. "Ritual Abuse"

6. "Ecological Collapse"

7. "The Undead"

8. "Dark Days".