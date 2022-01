Slaegt: Album "Goddess" nagrany. Kiedy premiera?

Czwarty studyjny album back / heavymetalowego kwartetu Slaegt (lub w duńskiej pisowni Slægt) z Kopenhagi zarejestrowano i zmiksowano pod okiem szwedzkiego producenta Martina "Konie" Ehrencrony (Refused, In Solitude, Viagra Boys, Tribulation) w sztokholmskim Studio Cobra. W stolicy Szwecji wykonano również mastering, co miało miejsce w studiu Redmount pod kierownictwem Magnusa Lindberga, członka Cult Of Luna.

Autorem okładki pierwszego od czterech lat longplaya Duńczyków jest słowacki artysta Dávid Glomba (Svartidaudi, Cult Of Fire, Malokarpatan).

Płyta "Goddess" ujrzy światło dzienne 18 marca pod banderą niemieckiej Century Media Records (m.in. CD w digipacku, na winylu, drogą elektroniczną).

Z nowym singlem "Fealty, Thunder Whip" Slaegt możecie się zapoznać poniżej:

Na płycie "Goddess" znajdziemy sześć kompozycji. Oto ich lista:



1. "Deceived By An Amethyst"

2. "Kiss From A Knife"

3. "Hunt Again"

4. "Fealty, Thunder Whip"

5. "Stabat Bloody Stabat"

6. "Goddess".