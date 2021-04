SkyEye: Album "Soldiers Of Light" w szczegółach

Heavymetalowcy ze słoweńskiej formacji SkyEye zarejestrowali drugą płytę.

Zespół SkyEye przygotował nowy album /materiały prasowe

Reklama

Album "Soldiers Of Light" wyprodukowano latem 2020 roku pod okiem Gregi Smoli Crnkovica.

Reklama

Masteringiem zajął się Boban Milunović, fachowiec znany ze współpracy z m.in. Graveworm i Belphegorem.

Okładkę zaprojektował Aleksandar Živanov.

Następca debiutanckiej płyty "Digital God" (2018 r.) trafi na rynek 25 czerwca w barwach niemieckiej wytwórni Reaper Entertainment (CD, na winylu, drogą elektroniczną).

Nowy materiał SkyEye promuje opublikowany niedawno utwór "Detonate". Możecie go posłuchać poniżej:

Clip SkyEye Detonate

Sprawdźcie także teledysk do wypuszczonego już w październiku 2020 roku singla "Constellation":

Clip SkyEye Constellation

Oto program albumu "Soldiers Of Light":

1. "The Arrival"

2. "King Of The Skies"

3. "Soldiers Of Light"

4. "Constellation"

5. "Brothers Under The Same Sun"

6. "In Saecula Saeculorum"

7. "Son Of God"

8. "Detonate"

9. "Eternal Starlight"

10. "Chernobyl".