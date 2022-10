Skwer Romana Kostrzewskiego w Bytomiu. Radni podjęli decyzję

"Jestem wzruszony. Metalowo rodzino, to dla nas wszystkich dobry dzień" - powiedział Tomasz Grula, przedstawiciel Społecznego Komitetu Pamięci Romana Kostrzewskiego.

Pomysł uhonorowania zmarłego wokalisty poparło 187 mieszkańców Bytomia oraz córka muzyka Natalia Kostrzewska. Społeczną inicjatywę wsparł również prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

Podczas sesji rady miasta za uchwałą o nadaniu skweru obok krytej pływalni przy ul. Parkowej imienia Romana Kostrzewskiego zagłosowało 22 radnych. Dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Roman Kostrzewski urodził się w Piekarach Śląskich, ale był mocno związany z Bytomiem. To w tym mieście na festiwalu Silesian Rock w 1981 r. poznał muzyków grupy Kat, której wkrótce stał się wokalistą. Zmarł 10 lutego w hospicjum w Bytomiu i tu został pochowany na Cmentarzu Komunalnym.

Przy grobie odśpiewano balladę "Łza dla cieniów minionych" z repertuaru grupy Kat, którą Kostrzewski współtworzył w latach 1981-2004 (po rozłamie stanął na czele własnej formacji Kat & Roman Kostrzewski). W ostatniej drodze towarzyszyli mu m.in. gitarzysta Jacek Hiro (Kat & Roman Kostrzewski, Sceptic, eks-Decapitated, Virgin Snatch, Dies Irae, Corruption) oraz perkusistka Beata Polak (Wolf Spider, 2Tm2,3, eks-Armia, Arka Noego).



Roman Kostrzewski - legenda polskiego metalu

Roman Kostrzewski to jeden z najważniejszych przedstawicieli polskiego metalu. Wokalista na początku lat 80. stanął na czele legendarnej już grupy Kat, która obok zespołów Turbo i TSA jest wymieniana jako "Wielka Trójca Polskiego Metalu". Wraz z Katem koncertował u boku Metalliki i Iron Maiden.

Historia zespołu Kat (posłuchaj!), który tworzył, sięga 1981 roku. Zaledwie 3 lata później, w 1984 roku podczas festiwalu w Jarocinie, grupa otrzymała od publiczności najwyższe wyróżnienie. Koncertowanie z Hanoi Rocks dodało Katowi popularności, a rok później ukazał się ich pierwszy album - "666", a także anglojęzyczna wersja "Metal and Hell".

Kostrzewski zyskał poważanie na polskiej scenie i prędko stał się jednym z najbardziej rozpoznawanych wokalistów polskiego metalu. W swoich tekstach zespół poruszał kontrowersyjną tematykę - bunt przeciw Bogu, magię i okultyzm. Charakterystycznym elementem ich twórczości był oczywiście głos wokalisty.



Wiosną 1999 r. z zespołu odszedł Piotr Luczyk, a krótko później zespół zawiesił działalność. W zespole wybuchł konflikt, dlatego w 2005 roku muzycy powołali do życia grupę Kat & Roman Kostrzewski. Perkusista Ireneusz Loth wraz z Romanem Kostrzewskim połączyli siły z Piotrem Radeckim (gitara), Krzysztofem "Pistolet" Pistelokiem (gitara) i Michałem Laksą (bas). W ostatnim składzie u boku wokalisty występowali Jacek Hiro (gitara), Krzysztof Pistelok (gitara), Michał Laksa (bas) i Jacek Nowak (perkusja).



W marcu 2019 r. zespół wydał ostatni dotąd album studyjny "Popiór". Dorobek formacji obejmuje jeszcze płyty "Biało-czarna" (2011), "Buk - akustycznie" (2014) i "666" z 2015 r., czyli na nowo nagrany drugi album grupy Kat, pierwotnie wydany w 1986 r.

Od kilku lat muzyk zmagał się z problemami zdrowotnymi, a w ostatnim czasie z chorobą nowotworową. We wrześniu 2021 r. jego muzyczni przyjaciele zorganizowali we Wrocławiu charytatywny koncert "Do zobaczenia w piekle". Cały dochód został przeznaczony na wsparcie Kostrzewskiego. Występ był rejestrowany i planuje się jego wydanie na DVD.

Na scenie pojawili się m.in.: Tomasz "Titus" Pukacki (wokalista i basista Acid Drinkers), Adam "Nergal" Darski (wokalista i gitarzysta Behemoth), Piotr "Peter" Wiwczarek (wokalista i gitarzysta Vader), Maciej "Ślimak" Starosta (perkusista Acid Drinkers), Adrian "Fred" Frelich (wokalista Dragon), Krzysztof "Fazi" Oset (basista Dragon, były muzyk grup Kat i Alkatraz, projektu Romana Kostrzewskiego), Piotr "Mancover" Mańkowski (gitarzysta Wolf Spider), Wacław "Vogg" Kiełtyka (gitarzysta Decapitated i Machine Head), Marek "Spider" Pająk (gitarzysta Vader), Jarek "Gronos" Gronowski (gitarzysta Dragon, eks-Kat) oraz byli muzycy Kat & Roman Kostrzewski: gitarzyści Paweł "Baitel" Pasek (eks-Decapitated) i Piotr Radecki.