Skveee o (z)rozumieniu bez słów. "Invisible" to debiutancki utwór artysty

Kryjący się pod pseudonimem Skveee, Miłosz Skwirut, to krakowski muzyk z kilkunastoletnim doświadczeniem scenicznym. Gra na basie i kontrabasie, a na swoim koncie ma współprace z wieloma zespołami, w tym między innymi: Kraków Street Band, Ablaye Badji Band, Quindependence, Michał Salamon, Companions, Susanna Jara, Hot Tamales, czy The Magic Juice, z którymi wystąpił na licznych międzynarodowych scenach, w tym: Sziget Fesztival, Enter Enea Festival, Olsztyn Green Festival, Pol’and’Rock czy Tak Brzmi Miasto.



Solowo zadebiutował w 2019 roku albumem "Road Movies", wydanym pod własnym nazwiskiem. Dziś z kolei ujawnia się jako Skveee z zupełnie nową propozycją muzyczną - choć wciąż bazującą na dźwiękach, to jednak mniej jazzującą i bardziej nastawioną na przekaz. Choć kto by pomyślał, że bez użycia słów można opowiedzieć tak wiele i to w temacie komunikacji...

Skveee zapowiada płytę "Unspoken". Posłuchaj utworu "Invisible"

"Invisible" to nieco melancholijna, spokojnie płynąca, ambientowa melodia, podbita budującą napięcie perkusją i przenikana intensywnymi, rockowymi partiami gitar. Utwór opowiada o komunikacji dwojga ludzi - kobiety i mężczyzny, których fragmenty dialogów przeplatają się z kompozycją. Tak naprawdę to jednak jedynie wspomnienia krótkich chwil, w których rozmawiali o rzeczach ważnych i zupełnie błahych. Invisible traktuje bowiem również o znikaniu z czyjegoś życia i rzeczach, które pozostają w pamięci długo po zakończeniu relacji. Ostatecznie to utwór o wyblakłym śladzie pozostawionym w czyimś życiu.

Singiel jest częścią większej całości i pierwszą zapowiedzią albumu "Unspoken", który ujrzy światło dzienne dzięki Stypendium Twórczemu Miasta Krakowa. Tematem przewodnim płyty jest komunikacja i słowa - także te niewypowiedziane. Premiera wydawnictwa zaplanowana jest na 29 maja 2023 roku.



"Przy pomocy dźwięków chciałbym zwrócić uwagę na ważny głos osób, które swojego zdania nie potrafią lub nie mogą zwerbalizować, tudzież robią to, ale bez powodzenia w zrozumieniu przez drugą stronę. Moja twórczość jest poszukiwaniem alternatywnych form wyrazu właśnie poprzez sztukę i muzykę, dlatego wszystkie utwory na płycie 'Unspoken' to 'pieśni bez słów', czyli instrumentalne numery, które 'wyśpiewują' mocno nacechowane emocjonalnie historie" - wyjaśnia Skveee.