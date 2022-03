Skumstrike przed premierą debiutanckiego albumu

Swój debiutancki longplay gitarzysta LA i grający na perkusji wokalista Zak alias ZS, którzy tworzą black / punk / thrashowy Skumstrike z Montrealu, nagrali pod okiem Pata McDowalla, gitarzysty miejscowej blackmetalowej formacji Spectral Wound, który jest także koncertowym basistą Skumstrike. Mastering wykonał Jack Control w teksańskim studiu Enormous Door. Okładkę zaprojektował indonezyjski artysta Ibay Arifin.

Prócz 10 autorskich kompozycji na "Deadly Intrusions" znajdziemy także "Nothing Is Final", przeróbkę Poison Idea, legendy hardcore punka z USA. Debiutancka płyta Kanadyjczyków trafi na rynek 8 kwietna nakładem polskiej Selfmadegod Records (CD, cyfrowo) oraz florydzkiej Caligari Records (na kasecie).

Skumstrike podzielili się niedawno z fanami "Blood Red Vision", głównym singlem z “Deadly Intrusions". "’Blood Red Vision’ to ordynarna eksplozja pierwotnego thrash metalu w połączeniu z prymitywnym hardcore'em. Numer ten rozpoczyna się prostym riffem, który szybko przemienia się w ostrą jazdę tłukących bębnów, złowrogiego śmiechu i rozpędzonej agresji" - czytamy o nowym singlu Skumstrike.

Kompozycji "Blood Red Vision" możecie posłuchać poniżej:

Oto lista utworów albumu "Deadly Intrusions":



1. "Caustic Poison"

2. "Blood Red Vision"

3. "(Ensnared In) Endless Night"

4. "Panic Obsession"

5. "Another Shot Of Fear"

6. "Ritual Murder"

7. "Mental Wound Submission"

8. "Lobotomize"

9. "The Infestor"

10. "Deadly Intrusions"

11. "Nothing Is Final" (przeróbka Poison Idea).