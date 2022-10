Od 2018 r. Konrad Skolimowski występuje jako Patryk Jezierski w serialu "Barwy szczęścia". Nie wszyscy wiedzą, że poza działalnością aktorską, zajmuje się także występami na scenie disco polo.

W swoim dorobku ma takie przeboje, jak m.in. "Moja dama" (ponad 11 mln odsłon) i "Dawaj królowo" (6,1 mln). Nagrywa także z Mr. Maxem ("Mamuśki", "Bo tu jest Polska", "Drzwi do raju (Baju baju)" i "Boli serce").

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Disco Weekend z Blondi": Konrad Skolimowski uczy Edytę Folwarską aktorstwa Polo TV

Utworem "Wyglądasz idealnie" Skolim zdecydowanie przebił wszystkie swoje poprzednie osiągnięcia. Klip zdobył ponad 88 mln odsłon.

Reklama

Clip Skolim Wyglądasz idealnie

Sprawdź tekst piosenki "Wyglądasz idealnie" w serwisie Tekściory.pl!

Dodajmy, że Skolim w lipcu zadebiutował w MMA - podczas gali Prime 2 znokautował Jasia Kapelę.

"Wiecie na jakiej rezerwie leciałem przez ostatnie miesiące. W dzień nagrywam dwa seriale a po nocach gram koncerty, serio kocham to. Nie mogłem zrezygnować, jak wiecie nawet od razu po walce ruszyłem na koncert" - podkreśla gwiazdor disco polo.

Jak mieszka Skolim? Gwiazdor "Barw szczęścia" pokazał swój dom

Skolim myśli o śmierci? "Wyobrażam sobie swój nagrobek"

W rozmowie z VOX FM Skolim został zapytany o swoich synów i o wypowiedziane kiedyś słowa, że dzięki nim stał się bardziej odpowiedzialny.

"Na pewno tak, zdecydowanie. Dzieci, moje czy obce, to jest coś, co mnie rozczula i wywołuje u mnie takie uczucia, których w ogóle wcześniej nie znałem. To są bezbronne istoty" - powiedział Konrad Skolimowski.

Dodał, też, że zdarza mu się myśleć o swojej śmierci. Wokalista zdradził, co chciałby, aby pisało na jego grobie.

"Często myślę, o swojej śmierci, i jak wyobrażam sobie swój nagrobek, to chciałbym, że by było napisane 'Fajny tata, fajny ojciec'" - zdradził wokalista.

Konrad Skolimowski podbija sieć. Skolim i "Wyglądasz idealnie" hitem lata