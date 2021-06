Skepticism: Album "Companion" gotowy

Pionierzy funeral doom metalu z fińskiego Skepticism nagrali pierwszą od sześciu lat płytę.

Grupa Skepticism zarejestrowała nowy materiał /Salla Kolehmainen /materiały prasowe

"Companion", szósty album Skepticism, zarejestrowano i zmiksowano w fińskim studiu Sonic Pump, nad czym czuwał Nino Laurenne.

Następca płyty "Ordeal" z 2015 roku trafi na rynek nakładem rodzimej Svart Records.

Premiera zaplanowana jest na 24 września.



Dodajmy, że założony w 1991 roku Skepticism obchodzi właśnie 30. urodziny.

Z pierwszym singlem "Calla" z nowej płyty Finów możecie się zapoznać poniżej:

Clip Calla

Oto lista utworów albumu "Companion":

1. "Calla"

2. "The Interwined"

3. "The March Of The Four"

4. "Passage"

5. "The Inevitable"

6. "The Swan And The Raven".