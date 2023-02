Festiwal w San Remo, to jedna z najpopularniejszych imprez muzycznych we Włoszech - przyrównywana do naszego festiwalu w Opolu. Zmagania uczestników i muzyczne popisy na scenie śledziło w przeszłości nawet ponad 11 milionów widzów przed telewizorami.

73. edycja największej muzycznej imprezy we Włoszech, rozpoczęła się bardzo uroczyście. Na widowni zasiadł po raz pierwszy w historii festiwalu prezydent Włoch Sergio Mattarela, a laureat Oscara Roberto Benigni wygłosił porywający monolog na temat konstytucji kraju. Tak uczczono 75. rocznicę jej wejścia w życie.

Potem na scenie królowała już przede wszystkim muzyka. Aż do chwili, gdy pod koniec inauguracyjnej gali na scenie pojawił się popularny raper Blanco, który przed rokiem wygrał wraz z Mahmoodem piosenką "Brividi" (a potem z powodzeniem razem z nią wystąpili na Eurowizji). Podczas gdy na początku wieczoru w perfekcyjny sposób wykonali ten utwór, to solowy występ prawie 20-letniego Blanco zakończył się katastrofą i skandalem.

Clip Mahmood Brividi - & BLANCO (Sanremo 2022)