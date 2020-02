Skandal na Festiwalu w San Remo. Uczestnicy wyrzuceni z imprezy

Czwarty wieczór podczas Festiwalu w San Remo minął pod znakiem skandalu. Duet Bugo & Morgan został zdyskwalifikowany, a ich występ przerwano. Co stało się na scenie?

Bugo & Morgan podczas Festiwalu w San Remo /Mondadori Portfolio /Getty Images

Jednym z uczestników tegorocznego Festiwalu w San Remo, gdzie zapadają decyzje, kto z Włoch pojedzie na Eurowizję, był duet Bugo & Morgan. Wykonawcy na scenie mieli wykonać utwór "Sincero".

Jak się okazało, jeden z członków składu - Morgan (Marco Castoldi) - na początku występu zmienił tekst piosenki i zaczął obrażać swojego kolegę z duetu, zarzucając mu m.in. złe intencję i arogancję.

Bugo (Christian Buggati) nie miał zamiaru wysłuchiwać obelg i zszedł ze sceny. Chwilę później przerwano występ samotnego na scenie Morgana, a napięcie próbował rozładować prowadzący cały festiwal.

Decyzją jury uznano, że duet został zdyskwalifikowany z dalszego konkursu.

Włoskie media o napięciach między Morganem a Bugo, informowały od kilku dni. Morgan miał pretensje do orkiestry i organizatorów o zbyt małą liczbę prób. Krytykował też organizację festiwalu oraz skierował list do producentów, w którym wyżalił się na poziom produkcji. W potyczkach z organizatorem nie mógł liczyć na wsparcie kolegi z duetu

Mówi się, że to zaistniała sytuacja wywołała konflikt między artystami, a co więcej - za kulisami San Remo 2020 miało nawet dojść między nimi do rękoczynów.