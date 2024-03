Nowy longplay kwintetu z Tampy na Florydzie ozdobi po raz pierwszy okładka autorstwa Vincenta Locke'a, amerykańskiego artysty znanego przede wszystkim z długoletniej współpracy z Cannibal Corpse. W utworze "Neanderthal" usłyszymy gitarową solówkę w gościnnym wykonaniu florydzkiego muzyka i producenta Jasona Suecofa.

"Album zawiera jedne z najbardziej brutalnych utworów, które do tej pory nagraliśmy i bez wątpienia zadowoli wszystkich fanów Six Feet Under. Czysty i niebywale ciężki death metal" - o "Killing For Revenge" powiedział Chris Barnes, wokalista i lider florydzkiej grupy, frontman Cannibal Corpse w latach 1988-1995.

Reklama

Six Feet Under z nową płytą. Co już wiemy?

Wśród 13 kompozycji przygotowanych na "Killing For Revenge" znajdziemy (tylko w wersji CD i w odsłonie cyfrowej) przeróbkę utworu "Hair Of The Dog" z repertuaru hardrockowej grupy Nazareth ze Szkocji.

Następca płyty "Nightmares Of The Decomposed" (2020 r.) trafi do sprzedaży 10 maja nakładem Metal Blade Records.

"Know-Nothing Ingrate", pierwszego singla z nowego materiału Six Feet Under, możecie posłuchać poniżej:

Wideo Know-Nothing Ingrate

Six Feet Under - szczegóły albumu "Killing For Revenge" (tracklista):

1. "Know-Nothing Ingrate"

2. "Accomplice To Evil Deeds"

3. "Ascension"

4. "When The Moon Goes Down In Blood"

5. "Hostility Against Mankind"

6. "Compulsive"

7. "Fit Of Carnage"

8. "Neanderthal"

9. "Judgement Day"

10. "Bestial Savagery"

11. "Mass Casualty Murdercide"

12. "Spoils Of War"

13. "Hair Of The Dog" (przeróbka Nazareth).