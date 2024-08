Początek muzycznej przygody Pauliny i Natalii Przybysz to wspólne występy pod szyldem Sistars . Z czasem obie wokalistki skupiły się na swoich solowych projektach, ale teraz postanowiły ponownie połączyć siły.

"Znam kogoś, kto bardzo lubi oryginalny 'Stan pogody' - to ktoś ważny dla mnie. Często w taki sposób zakochuję się w piosenkach. Cieszę się, że mogłam wziąć udział w projekcie i znów zaśpiewać z Pauliną. Nagraliśmy też bardzo wakacyjny klip. Lubiłam ten czas na łące i nadwiślańskiej plaży. Było dużo wygłupów, a to dla mnie zawsze taki powrót do zabaw z dzieciństwa z siostrą" - opowiada Natalia Przybysz.