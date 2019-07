Siostry Melosik: Zobacz teledysk "Coś nie tak"

Znane z m.in. współpracy z Anią Dąbrowską Siostry Melosik pracują nad swoim autorskim materiałem. Do sieci trafił właśnie teledysk do nowego singla "Coś nie tak".

Siostry Melosik prezentują nowy teledysk /Bartosz Krupa/Dzień Dobry TVN / East News

Piosenka "Coś nie tak" to trzeci - po "Batumi" i "Równocześnie" - singel zapowiadający płytę Sióstr Melosik.

"Chociaż jest to jeden z naszych ulubionych utworów, nie planowałyśmy tworzenia do niego teledysku. Na zmianę decyzji wpłynął film 'Nóż w wodzie' Romana Polańskiego, który posłużył nam za inspirację. Jego bohaterowie, odcięci od świata na jachcie w upalne lato, zmuszeni są do konfrontacji ze swoimi uczuciami i sobą nawzajem. Bohaterka piosenki 'Coś nie tak', nie potrafiąc pogodzić się z odrzuceniem, próbuje taką konfrontację sprowokować. To skojarzenie spodobało się reżyserowi teledysku i tak zapadła decyzja o jego realizacji" - opowiadają siostry.

Bliźniaczki Dagmara i Martyna Melosik są autorkami piosenki "Coś nie tak".

Za produkcję muzyczną nagrania odpowiada Bartosz Staszkiewicz, klawiszowiec znany z grupy Sofa, mający na koncie współpracę z m.in. Kayah, Agnieszką Chylińską, Pauliną Przybysz, Marią Peszek i O.S.T.R.

Siostry w polskim show-biznesie próbują sił od dawna. Martyna w 2008 r. wygrała program "Fabryka Gwiazd" w Polsacie.

Od wielu lat współpracują z Anią Dąbrowską jako chórzystki i współautorki tekstów (trzy nominacje do Fryderyków).

W 2011 roku piosenka w wykonaniu Sióstr "Żeńsko-męska gra" promowała film Łukasza Palkowskiego "Wojna żeńsko-męska". W roku 2016 ich kompozycja "Znam na pamięć dalszy ciąg" ukazała się na limitowanej wersji albumu Ani Dąbrowskiej "Dla naiwnych marzycieli".

W 2018 roku utwór Sióstr "Batumi" przyniósł im Nagrodę Publiczności w koncercie Debiuty podczas Festiwalu w Opolu. Teledysk do nowej piosenki "Równocześnie" powstał jako podziękowanie za głosy oddane w tym konkursie i został w całości zrealizowany za zdobytą tam nagrodę pieniężną.

"Ich autorski materiał utrzymany jest w stylu pop/country, a melodyjne i kobiece piosenki wyróżniają się zarówno ich naturalnie spójnymi głosami, przemyślanymi tekstami jak i surowym, gitarowym brzmieniem" - czytamy w zapowiedzi.

