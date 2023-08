Sinheresy przed premierą albumu "Event Horizon"

Produkcją czwartego albumu Sinheresy zajął się Joost van den Broek, były klawiszowiec niderlandzkiej formacji After Forever. Okładkę "Event Horizon" zaprojektował brazylijski artysta Gustavo Sazes. "Event Horizon" będzie pierwszy longplayem Sinheresy, na którym usłyszymy perkusistę Gabriele Boza, który wstąpił w szeregi zespołu w 2020 roku.



Pierwsza od czterech lat płyta kwintetu z Triestu ujrzy światło dzienne 25 sierpnia w barwach mediolańskiej Scarlet Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD (digipack), na winylu oraz cyfrowo.



Reklama

Włosi opublikowali niedawno wideoklip do nowego singla "The Life You Left Behind", który możecie zobaczyć poniżej:

Clip Sinheresy The Life You Left Behind

Sprawdźcie także teledysk do wypuszczonego w lipcu, pierwszego singla "Castaways":

Clip Sinheresy Castaways

Na albumie "Event Horizon" znajdziemy 10 kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "The Calling"

2. "Black Spirit"

3. "The Life You Left Behind"

4. "Castaways"

5. "Brighter Days"

6. "(R)evolution"

7. "Forbidden Desire"

8. "Event Horizon I Gravity"

9. "Event Horizon II Entropy"

10. "Event Horizon III Singularity".