Sinead O'Connor szykuje wspomnienia. Kiedy premiera książki "Rememberings"?

Życiorys irlandzkiej piosenkarki, która większość osób kojarzy głównie z przeboju "Nothing Compares 2 U" oraz faktu, że podarła publicznie zdjęcie Jana Pawła II, jest skomplikowany i dramatyczny. Wkrótce dowiemy się jeszcze więcej o perypetiach życiowych Sinead O'Connor. W czerwcu 2021 r. do sprzedaży trafią jej pamiętniki.

Wydawnictwo Houghton Mifflin Harcourt Books & Media ogłosiło, że wspomnienia Sinead O'Connor zatytułowane "Rememberings" ukażą się 1 czerwca 2021 r.

"To jest moja historia, jaką pamiętam. Miałam wiele radości, spisując ją przez ostatnich kilka lat" - zapowiedziała piosenkarka w oświadczeniu.

Houghton Mifflin określę tę książkę jako zaskakującą relację z życia O'Connor, począwszy od jej dzieciństwa w Dublinie, poprzez muzyczne triumfy, jak brawurowe wykonanie piosenki Prince'a "Nothing Compares 2 U", a także liczne kontrowersje i zmagania z chorobą psychiczną.

O'Connor od lat cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową, która doprowadziła ją do kilku prób samobójczych. Jedną z przyczyn jej problemów psychicznych mogą być tragiczne przeżycia z dzieciństwa - matka znęcała się nad nią fizycznie i psychicznie.

