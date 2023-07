W środowy wieczór podano informację, że Sinead O'Connor ( posłuchaj ) zmarła w wieku 56 lat. Nie ujawniono przyczyny śmierci wokalistki. Londyńska policja, którą na miejsce wezwano około 11:20 lokalnego czasu, uznała, że śmierć "nie była podejrzana".

Stan irlandzkiej gwiazdy (chorującej m.in. na chorobę afektywno-dwubiegunową) pogorszył się po tym, gdy w styczniu 2022 r. samobójstwo popełnił jej 17-letni syn Shane. W usuniętych tweetach obwiniała się o jego samobójczą śmierć i zapowiadała, że "chce za nim podążyć". Informowała też, że "jej życie nie ma już sensu".

Reklama

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sinead O'Connor 4th And Vine

Opiekująca się zawodowo wokalistką firma 67 Management na swojej stronie opublikowała pożegnanie Sinead. Przekazała m.in. wyrazy "miłości, myśli i modlitwy" do najbliższych O'Connor. Z wpisu dowiadujemy się również, że piosenkarka miała szeroko zakrojone plany na najbliższy czas.

Muzyczny dorobek Irlandki zamyka płyta "I'm Not Bossy, I'm the Boss" z 2014 r. W 2020 r. wypuściła ostatni singel "Trouble of the World". Z kolei w lutym 2023 r. Sinead zaprezentowała własną wersję szkockiej pieśni "The Skye Boat Song" nagraną na potrzeby siódmego sezonu serialu "Outlander".

Clip Sinead O'Connor Trouble of the World

Wokalistka jeszcze przed śmiercią zapowiadała pożegnalny album "No Veteran Dies Alone". Pierwotnie Sinead deklarowała, że ukaże się on w 2022 r., ale nie będzie go w żaden sposób promować ani śpiewać nowych piosenek na koncertach. Później odwołała te słowa.

Z oświadczenia Kennetha i Carla Papenfusów z firmy 67 Management dowiadujemy się, że O'Connor miała kończyć prace nad nowym albumem, szykowała się do trasy koncertowej w 2024 r., a także rozważała ekranizację swojej autobiografii. W 2021 r. wypuściła szeroko komentowane "Wspomnienia", w których opisała swoje burzliwe życie.

Sinead O'Connor (1966 - 2023) 1 / 10 Sinead O'Connor Źródło: Getty Images Autor: David Corio

Kathryn Ferguson - reżyserka filmu dokumentalnego "Nothing Compares" z 2022 r. - ujawniła, że wokalistka nad nowym materiałem pracowała z Davidem Holmesem, producentem i muzykiem z Irlandii Północnej. Ma on na koncie m.in. remiksy dla U2, Manic Street Preachers, Primal Scream, duetu Page/Plant czy Devo, a także ścieżki dźwiękowe do takich hitów filmowych, jak "Ocean's Eleven", "Ocean's Twelve", "Ocean's Thirteen", "Co z oczu, to z serca" czy "Nawrót depresji gangstera".



"Znam osoby, które go słuchały - mówiły, że jest zaskakujący. Czekałam na premierę tego materiału i na to, jak ludzie znów zareagują na jej muzykę. Mam nadzieję, że ta płyta kiedyś zostanie wydana" - powiedziała Ferguson w rozmowie z magazynem "Variety".



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sinead O'Connor The Wolf Is Getting Married

Kim była Sinead O'Connor?

Sinéad O'Connor zadebiutowała w latach osiemdziesiątych w zespole In Tua Nua. Karierę solową rozpoczęła w 1986 r. płytą "The Lion and the Cobra". Największy rozgłos piosenkarka zyskała po wydaniu drugiej płyty zawierającej utwór "Nothing Compares 2 U", napisany przez Prince’a. Piosenka dotarła do pierwszych miejsc list przebojów i stała się jej największym przebojem karierze. Utworowi towarzyszył teledysk, nakręcony w Paryżu. W 1991 r. płyta "I Do Not Want What I Haven’t Got" została nagrodzona statuetką Grammy za najlepszy album muzyki alternatywnej.

Clip Sinead O'Connor Nothing Compares 2 U

Była także znana z występów z wieloma innymi wykonawcami, między innymi Rogerem Watersem i Peterem Gabrielem. W bieżącym roku wyróżniona nagrodą za Klasyczny Album Irlandii, przyznawaną przez irlandzką telewizję publiczną RTE.



Spotify

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------