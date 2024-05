Współautorem muzyki oraz producentem solowego debiut Simone Simons jest jej rodak i wieloletni współpracownik Arjen Lucassen, kompozytor i multiinstrumentalista znany m.in. z projektu Ayreon.

W utworze "Cradle To The Grave" zaśpiewała gościnnie Alissa White-Gluz, kanadyjska wokalistka szwedzkiej grupy Arch Enemy.

Album "Vermillion" trafi do sprzedaży 23 sierpnia nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records.

Wizytówką pierwszego solowego longplaya Simons jest wypuszczony właśnie singel "Aeterna".

"'Aeterna' to potężne, epickie rozpoczęcie albumu. Brzmieniowo najbliżej mu do Epiki i Ayreon ze szczyptą orientalnego klimatu. Staraliśmy się w nim zachować równowagę pomiędzy mocnym, podniosłym brzmieniem i bardziej nastrojowymi partiami" - napisali Simons i Lucassen.

Do singla "Aeterna" powstał teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Wideo SIMONE SIMONS - Aeterna (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Simone Simons - szczegóły albumu "Vermillion" (tracklista):

1. "Aeterna"

2. "In Love We Rust"

3. "Cradle To The Grave"

4. "Fight Or Flight"

5. "Weight Of My World"

6. "Vermillion Dreams"

7. "The Core"

8. "Dystopia"

9. "R.E.D."

10. "Dark Night Of The Soul".