Przypomnijmy, że talent show "Walk The Line" w telewizji ITV zastąpi kultowy, ale według włodarzy stacji przestarzały, program "X Factor" (na antenie przez 17 lat). Do nowego show na stanowiska jurorów zaproszono Craiga Davida oraz prezenterkę Mayę James.

Oceniający skład miał dopełnić Simon Cowell, ten jednak niespodziewanie zrezygnował z uczestnictwa w show. W oficjalnym oświadczeniu oznajmił, że nadal będzie pracował przy formacie, jednak woli robić to jako "producent i twórca".

W muzycznym talent show Cowella zastąpi wokalista Take That, Gary Barlow. Sam Cowell twierdzi, że jest to świetny wybór, a wokalista "wykona fantastyczną robotę".



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sonia Maselik w "Tok Szoł" wspomina występy w talent show Superstacja

Słynny łowca talentów usunął się w cień, gdyż w najbliższym czasie chce również skupić się na życiu rodzinnym. Przypomnijmy, że w sierpniu 2020 roku juror doznał poważnego wypadku na rowerze elektrycznym. W jego wyniku trafił do szpitala, gdzie operowano go aż pięć godzin. W celu naprawy uszkodzonego kręgosłupa do ciała jurora wprowadzono metalowy pręt. Następnie Cowell przeszedł wielomiesięczną rehabilitację.



Simon Cowell rezygnuje z bycia jurorem. Co z programami "Mam talent"?

Niezagrożony jest natomiast występ Simona Cowella jako jurora w brytyjskiej edycji programu "Mam talent". Nic nie zapowiada również, aby menedżer i celebryta zrezygnował z udziału w kolejnym sezonie amerykańskiego talent show.