Silver Bullet: Druga płyta "Mooncult" gotowa

Fińska grupa Silver Bullet szykuje się do premiery nowego longplaya.

"Mooncult", drugi album Finów, trafi do rąk fanów symfonicznego power metalu 29 marca. Materiał ten wyda niemiecka wytwórnia Reaper Entertainment.



Okładkę następcy debiutu "Streamworks" (2016 r.) zaprojektował Jan "Örkki" Yrlund i studio Darkgrove.



Wyjaśnijmy, że głównymi postaciami Silver Bullet są wokalista Nils Nordling i gitarzysta Hannes Horma, były członek Turisas.



Drugą płytę Silver Bullet zapowiada, co nietypowe, specjalna przeróbka numeru "The House" z repertuaru niemieckiego Grave Digger. Możecie ją sprawdzić poniżej:

Oto program albumu "Mooncult":

1. "1590 Edinburgh"

2. "She Holds The Greatest Promise"

3 ."Forever Lost"

4. "Maiden, Mother And Crone"

5. "Light The Lanterns (Scavengers Of Death)"

6. "The Witches Hammer"

7. "The Chalice And The Blade"

8. "Burn The Witch"

9. "Purgatorius Ignis"

10. "Eternity In Hell"

11. "Battle Of Shadows"

12. "Lady Of Lies".