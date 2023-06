Signs Of The Swarm: Album "Amongst The Low & Empty" gotowy. Kiedy premiera?

Piąty album amerykańskich deathcore'owców z Signs Of The Swarm wyprodukował kanadyjski fachowiec Josh Schroeder (Lorna Shore, King 810, Tallah), który zajął się także miksem i masteringiem. W kompozycji "The Witch Beckons" w duecie z wokalistą Davidem Simonichem zaśpiewał gościnnie Matt Heafy z florydzkiego Trivium .

Dodajmy, że po zakończeniu współpracy z kalifornijską Unique Leader Records, "Amongst The Low & Empty" będzie pierwszym longplayem kwartetu z Pittsburgha w Pensylwanii w barwach nowego wydawcy - niemieckiej Century Media Records. Uznana wytwórnia z Dortmundu zaplanował jego premierę na 28 lipca (CD, na winylu, drogą elektroniczną).



Amerykanie opublikowali właśnie teledysk do nowego utworu "Malady", który możecie zobaczyć poniżej:

Clip Signs of the Swarm Malady

Sprawdźcie także wypuszczony w kwietniu wideoklip do tytułowego numeru z płyty "Amongst The Low & Empty":

Clip Signs of the Swarm Amongst the Low & Empty

Signs Of The Sworm - szczegóły albumu "Amongst The Low & Empty" (tracklista):

1. "Amongst The Low & Empty"

2. "Tower Of Torsos"

3. "Pray For Death"

4. "Borrowed Time"

5. "Between Fire & Stone"

6. "Shackles Like Talons"

7. "Dreamkiller"

8. "The Witch Beckons"

9. "Echelon"

10. "Faces Without Names"

11. "Malady".