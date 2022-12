Sibuku to projekt Pawła Szymczaka. Paweł jest naturszczykiem, zaczęło się od prób zagrania ulubionych utworów na pianinie marki Calisia stojącym w domu. Później pojawiły się syntezatory, które stały się jego oczkiem w głowie. Fascynuje go proces twórczy z jego wszystkimi niuansami, droga od nieśmiałych dźwięków do odsłuchu finalnej wersji.

Sibuku zaprasza na "Nasłuch". Jest teledysk do drugiego singla duetu

Sibuku o "9:57". Posłuchaj nowego utworu!

Wideo Sibuku - 9:57 (feat. Ania Bratek)

"9:57" to czwarty singiel Sibuku, w którym mieszają się odcienie czasu. Gościnnie w utworze zaśpiewała Ania Bratek, wyjątkowo w innej, delikatniejszej odsłonie.

Ania Bratek - laureatka Debiutów w Opolu wraz z zespołem KidBrown. Liderka i założycielka zespołu MØW, współzałożycielka projektu Slow Sunset. Zdobywczyni głównej nagrody na Międzynarodowym Konkursie Jazzu Tradycyjnego Złota Tarka. Ma na koncie współpracę z artystami takimi jak Atom String Quartet, Nikola Kołodziejczyk czy Jnr Robinson.

