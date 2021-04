Shunsuke Kikuchi nie żyje. Skomponował muzykę do serialu "Dragon Ball"

Nie żyje japoński kompozytor Shunsuke Kikuchi, który stworzył muzykę m.in. do serialu "Dragon Ball". Miał 89 lat.

Kikuchi rozpoczął karierę w 1961 roku, kiedy skomponował ścieżkę dźwiękową do filmu "The Eighth Enemy".

Dostał ciepło przyjęty przez krytyków, którzy twierdzili, że jego utwory "zmieniły na dobre muzykę towarzyszącą serialom anime".



Odpowiadał także za muzykę m.in. do produkcji "Doraemon", "Generał Daimos" czy "Dr. Slump", jednak najbardziej znany był z kompozycji do seriali "Dragon Ball" i "Dragon Ball Z".



W 1983 roku był nominowany do nagrody Japońskiej Akademii Filmowej za pracę przy filmach "The Gate of Youth" i "To Trap a Kidnapper".



Przyczyną śmierci było zachłystowe zapalenie płuc. Kompozytor miał 89 lat.