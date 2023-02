Shredhead: Sprawdź nowy utwór z płyty "I Saw You Burn"

"I Saw You Burn", nowy album thrash / groovemetalowego Shredhead, powstał w duńskim studiu Antfarm, gdzie nad całością produkcji czuwał ceniony fachowiec Tue Madsen.

Okładkę zaprojektował amerykański artysta Alexander Eckman Lawn.

Czarty longplay Shredhead trafi do sprzedaży 7 kwietnia sumptem zespołu. Płyta dostępna będzie w kilku wersjach winylowych, w edycji CD oraz drogą elektroniczną.

Nowy materiał Izraelczyków pilotuje wydany w styczniu singel "44". Nakręcony do niego wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Reklama

Clip 44

Oto lista utworów albumu "I Saw You Burn":

1. "I Saw You Burn"

2. "Bane Of Perseverance"

3. "Breaking Through Concrete"

4. "Self Made Misery"

5. "Risk Of Rain"

6. "Pitch Black"

7. "Wage War"

8. "Enough Of Your Kind"

9. "44".