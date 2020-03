Show "Star Voice. Gwiazdy mają głos" zawieszony na dwa tygodnie

Telewizja Polska zdecydowała o zawieszeniu na dwa tygodnie emisji odcinków programu "Star Voice. Gwiazdy mają głos". Spowodowane jest to zagrożeniem epidemicznym w kraju.

Program "Star Voice. Gwiazdy mają głos" został zawieszony / Euzebiusz Niemiec / AKPA

W programie "Star Voice. Gwiazdy mają głos" w każdym odcinku piosenki wykonują aktorzy, dziennikarze i sportowcy. Ich występy ocenia jury, przy czym to widzowie decydują, który uczestnik zwycięży w danym odcinku i otrzyma 10 tys. zł na wybrany przez siebie cel charytatywny. Laureat całego programu zdobędzie dodatkowo Diamentowy Mikrofon.

W skład jury weszli wokalistki Majka Jeżowska i Helena Vondrackova oraz artysta kabaretowy Mariusz Kałamaga.

Program nadawany jest na żywo z udziałem publiczności od 28 lutego w każdy piątek.



Po trzecim odcinku wyemitowanym 13 marca pojawiły się komentarze, że program ze względu na zagrożenie epidemiczne powinien zostać zdjęty z anteny, gdyż narażone jest zdrowie jurorów, uczestników oraz osób z produkcji.

Teraz TVP podjęła decyzją o zawieszeniu programu na dwa tygodnie.



Przypomnijmy, że w związku z pandemią koronawirusa stacja Polsat zdjęta z anteny programu: "The Four. Bitwa o sławę", "Twoja twarz brzmi znajomo" oraz "Dancing With The Stars. Taniec z gwiazdami". TVN nie wyemitował natomiast rozdania nagród Fryderyki. Zawieszono również nagrania poszczególnych seriali.



