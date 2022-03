24 lutego nad ranem rozpoczęła się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą. Władimir Putin wydał rozkaz przeprowadzenia operacji militarnej na terenie sąsiedniego kraju.

Pochodzący z Sankt Petersburga kwintet Shortparis zaprezentował przejmujący teledysk do utworu "Sad jabłoni". Do współpracy wokalista Nikołaj Komiagin i koledzy zaangażowali Chór Weteranów II Wojny Światowej i Służby Wojskowej im. Kozłowa.

"Takiego protestu Rosja jeszcze nie widziała" - pisze "Gazeta Wyborcza".

Umundurowani weterani Armii Czerwonej (niektórzy mają po 90 lat i pamiętają II wojnę światową) śpiewają: "Śpiący duży kraj/Wieczór wydaje się trwać wieczność/Nad katedrą kremlowską/Wiatr wieje coraz silniej".

Wideo Shortparis, Хор ветеранов им. Ф. М. Козлова – Яблонный Сад

Przejmujące wideo zanotowało ponad 520 tys. odsłon. W komentarzach nie brak głosów w językach rosyjskim i ukraińskim.

"To bardzo smutne, że na krwi tych weteranów wyrósł 'jabłkowy sad'. Co gorsza, historia ma charakter cykliczny" - to jeden z wpisów pod klipem.



Dodajmy, że drugiego dnia wojny Nikołaj Komiagin został aresztowany podczas protestów w Rosji.