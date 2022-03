Za produkcję materiału odpowiadają znany już ze współpracy z Shenseea Rvssian oraz Scott Storch i London On Da Track. Wydawnictwo otwiera "Target". Dalej fanów czekają piosenki o sile kobiet ("Deserve It", "Shen Ex Anthem"), dancehallowy hymn ("Henkel Glue" z udziałem legendarnego Beeniego Mana) oraz ukazujące wokalne możliwości artystki ("Body Count" i "Sun Comes Up"). Wśród gości znaleźli się Megan Thee Stallion, 21 Savage, Offset, Sean Paul i Tyga.

Przed wydaniem płyty Shenseea pojawiła się w "Up Next" w Apple Music, w "Push" w MTV czy programie "On The Verge" w iHeart Radio. W 2021 roku Kanye West zaangażował ją do współpracy przy nominowanym do Grammy albumie "Donda", gdzie pojawiła się w utworach "Ok Ok Pt 2" i "Pure Souls". Gwiazda ma już za sobą występy na pierwszych amerykańskich festiwalach, dokładanie na Rolling Loud w Miami i Nowym Jorku.

Lista utworów "Alpha":

1. "Target" featuring Tyga

2. Can't Anymore"

3. "Deserve It"

4. "R U That" featuring 21 Savage

5. "Lick" with Megan Thee Stallion

6. "Bouncy" featuring Offset

7. "Henkel Glue" featuring Beenie Man

8. "Lying If I Call It Love" featuring Sean Paul

9. "Hangover"

10. "Body Count"

11. "Egocentric"

12. "Shen Ex Anthem"

13. "Sun Comes Up"

14. "Blessed" with Tyga.



Wywodząca się z jamajskiego dancehallu Shenseea staje się jedną z najbardziej rozchwytywanych współczesnych artystek. Przełomem był dla niej udział w nagraniu "Loodi" z Vybez Kartel, które stało się wiralowym hitem. Następnie Shenseea wyruszyła w europejską trasę z supergwiazdorem sceny dancehall, Seanem Paulem. W 2019 roku podpisała kontrakt płytowy z Interscope, wydając w barwach wytwórni swój pierwszy singel "Blessed" z udziałem Tygi (obecnie ponad 57 milionów odsłon na Youtube). Utworem i samą Shenseea z miejsce zachwyciły się media, w tym "Hypebeast", "FADER", "PAPER Magazine" czy "VIBE", a piosenka zdobyła milion odsłon w ciągu jednej nocy. Kolejno światło dzienne ujrzały numery "Bad Habit", "Good Comfort", "Sidechick Song", a reszta właśnie staje się historią.