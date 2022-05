Shed The Skin: Miażdżący death metal na nowej płycie "Thaumogenesis"

"Thaumogenesis", czwarty album zespołu rodem z Cleveland w stanie Ohio, zarejestrowano w studiu Mercinary pod okiem producenta i muzyka Noah Buchanana, gitarzysty m.in. formacji Nunslaughter, w której występuje pod pseudonimem Tormentor. Autorem okładki jest amerykański artysta Justin Meyers (Dark Art & Craft), gitarzysta postblackmetalowej grupy Axioma. Za stronę konceptualną oraz teksty - po raz kolejny - odpowiada Chuck Sherwood, na co dzień basista kultowego Incantation.



Warto w tym miejscu przypomnieć, że perkusistą Shed The Skin jest Kyle Severn, który funkcję tę pełni również we wspomnianym Incantation, a niegdyś także w Acheron. W składzie odnajdujemy również dwóch członków thrash / hardcore'owego Ringworm: gitarzystę Matta Sorga i basistę Eda Stephensa.



"Po trzech albumach zależało nam na tym, by - pod względem dźwięku i obrazu - spojrzeć na to wszystko z nowej i odmiennej perspektywy, nie tracąc przy tym głównego celu, którym od zawsze jest tworzenie wysokiej jakości, zapadającego w pamięć i miażdżącego death metalu" - powiedział Ash Thomas, grający na gitarze wokalista Shed The Skin.

Longplay "Thaumogenesis" ujrzy światło dzienne 27 maja nakładem lokalnej Hells Headbangers Records (CD, na winylu, cyfrowo).



Rozpoczynającej czwartą płytę Shed The Skin kompozycji "Ingress-Thaumogenesis" możecie posłuchać poniżej:

Wideo SHED THE SKIN "Ingress-Thaumogenesis"

Oto program albumu "Thaumogenesis":

1. "Ingress-Thaumogenesis"

2. "She Of Urgarit"

3. "Invincible In Iron"

4. "Slaughtered In The Solar Eclipse"

5. "Hounds Of Orrea"

6. "Quenched From Kapala"

7. "Blood Runs Red"

8. "Blades Of The Lightning Altar"

9. "Snow Forest Sacrifice"

10. "Voces Mysticae-Egress".